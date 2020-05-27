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27 Mayıs Çarşamba DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞSiyah beyazlılarda A takım futbolcularına, teknik kadroya, idari personele ve tüm tesis çalışanlarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde koronavirüs rutin testleri yapılacak.

27 Mayıs Çarşamba DHA Spor Gündemi
27.05.2020 09:37 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:37

BEŞİKTAŞ

Siyah beyazlılarda A takım futbolcularına, teknik kadroya, idari personele ve tüm tesis çalışanlarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde koronavirüs rutin testleri yapılacak.

17.00 Beşiktaş, basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.FENERBAHÇESarı-Lacivertli takımın Riva kampı sürüyor.GALATASARAYSarı-kırmızılı ekip günü izinli geçirecek.TRABZONSPORBordo-mavililer 12 Haziran'da başlayacak lig için hazırlıklarına devam ediyor.ESKRİM

Uluslararası Online Eskrim Turnuvası'na katılan Manisalı eskrimciler, 5 ülkenin toplam 33 sporcu ile yer aldığı yarışmada 3'üncü oldu.


Kaynak: DHA

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