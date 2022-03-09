ARALIK, IĞDIR (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir hafta boyunca kadınlara ücretsiz hizmet veren 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ni 6 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 7-13 Mart tarihlerinde kadınlara kapılarını ücretsiz açtı.

8 Mart'ta 6 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan müzede, direnişin kahramanlarından Tüfekçi Yusuf, Dr. Mecit Barlas, İncizade Hüseyin, Yıldırım Kamil, Nalbant Hasan Çavuş ve Araptarlı Ali gibi onlarcasının savaşta kullandığı eşyalar, kadın ziyaretçilerden ilgi gördü.

Müzeyi gezen Nurten Deniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir hafta boyunca müzelerde, toplu taşımada ve hayvanat bahçesinde kadınlara özel ücretsiz hizmet uygulamasının çok güzel bir karar olduğunu belirtti.

Sosyalleşmek için Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kadınlara iyi bir fırsat sunduğunu aktaran Deniz, "Şehrimizi geziyoruz. Ailemizle dışarıda vakit geçiriyoruz. Şehrimizi tanıyoruz. Kadınlarla beraber çeşitli mekanlarda bir arada sosyalleşiyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük dedesinin Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinde yer aldığını ve gazi olduğunu ifade eden Firdevs Özçelik ise mücadele sürecinde dedesinin başından geçen badireleri anlattı.

Ziyaretçilerden Gülcan Kalender de gezdikleri müzede geçmişe dair çok güzel şeylerin sergilendiğini kaydetti.