AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Filiz mesajında, demokrasinin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında, fikir ve düşünce hürriyetinin geliştirilmesinde, toplumun bilgilenmesinde, bilinçlenmesinde ve toplumsal barış, huzur, güven ortamının güçlenmesinde basının önemli payının olduğunu belirtti.

Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan tarafsız bir basının, demokrasinin en etkili ölçütlerinden biri olduğuna dikkati çeken Filiz, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere 15 Temmuz gecesi yaşanan kritik süreçte destan yazan kahraman halkımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte, demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olan basın yayın kuruluşlarımız da o gece, ülke genelinde ve ilimizde devlet büyüklerimiz ve milletimiz arasında kurulması elzem olan iletişime hızla vesile olmuşlar, milli iradeye ve demokrasiye samimiyetle sahip çıkmışlardır. İhanet hareketinin bertaraf edilmesi anlamında bu zor günde büyük bir sınav vermişler, takdire şayan bir şekilde gerekli duyarlılığı, gayreti göstermiş, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmişlerdir."