23 Ocak Show TV Yayın Akışı | Bu akşam hangi diziler var? Bu akşam maç var mı?
23 Ocak 2021 Cumartesi günü Show TV yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show TV yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi, maç ve yarışma programı takipçileri Show TV yayın akışında neler var merak ediyor. Peki, Show TV kanalında bugün neler var? Bu akşam hangi diziler var? Bu akşam maç var mı?
Show TV yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show TV kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
23 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 | Arıza
10:00 | Cumartesi Sürprizi
13:00 | Bir Şansım Olsa
14:00 | Alev Alev
17:00 | Çocuktan Al Haberi
18:45 | Hafta Sonu Ana Haber
20:00 | Kuzey Yıldızı İlk Aşk
00:15 | Arıza
03:00 | Çukur