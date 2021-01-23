23 Ocak Show TV Yayın Akışı | Bu akşam hangi diziler var? Bu akşam maç var mı?

23 Ocak 2021 Cumartesi günü Show TV yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show TV yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi, maç ve yarışma programı takipçileri Show TV yayın akışında neler var merak ediyor. Peki, Show TV kanalında bugün neler var? Bu akşam hangi diziler var? Bu akşam maç var mı?