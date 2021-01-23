23 Ocak 2021 Star Yayın Akışı
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23 Ocak 2021 Star Yayın Akışı

23.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 23.01.2021 06:47
23 Ocak 2021 Star Yayın Akışı

23 Ocak 2021 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Akrep

00:15 Sefirin Kızı

00:20 Dizi

03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

03:00 Büyük Soygun

03:00 Metro

04:30 Büyük Soygun

05:00 Geniş Aile

07:00 Medcezir

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:00 Sinema

13:15 Gerçeğin Peşinde

14:00 Sol Yanım

15:30 Dizi

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Söz

16:40 Menajerimi Ara

18:30 Star Haber

20:00 Akrep

20:00 İbo Show

Kaynak: InterSinema.com

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