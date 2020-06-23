23 Haziran Salı DHA Spor Gündemi
GALATASARAYSarı kırmızılılarda, Medipol Başakşehir sınavı hazırlıkları başlayacak.
23.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:43
GALATASARAY
Sarı kırmızılılarda, Medipol Başakşehir sınavı hazırlıkları başlayacak.BEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇESarı lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
ANKARAGÜCÜBaşkent ekibi, Süper Lig'in 28'inci haftasında 2-1 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçında, attıkları ikinci golün ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmaması nedeniyle Futbol Federasyonu'na itirazda bulunacak.TFF 1'İNCİ LİG17.30 Giresunspor - İstanbulspor (21'inci Hafta erteleme maçı)
PFDK SEVKLERİProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklanacak.
AVRUPA'DAN FUTBOL20.00 Leicester City - Brighton (Çağlar Söyüncü)
20.30 Valladolid - Getafe (Enes Ünal)
Kaynak: DHA