22 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı
22 Temmuz 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 İsveç - ABD
03:45 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
05:10 Takvim Yaprakları
05:15 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 UEFA Euro 2020 Özetler
10:00 Spor Manşet
10:55 Meksika - Fransa
13:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Aktüel Futbol Transfer
23:00 Transfer Gündemi
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com