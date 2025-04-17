2025 Formula 1 takvimi: Hangi şehirler ev sahipliği yapacak?

2025 Formula 1 sezonu yaklaşırken, yarış tutkunları büyük bir heyecanla yeni sezonun takvimine odaklandı. Hangi şehirlerin ve pistlerin 2025 yılında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacağı sporseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Sezonun başlamasına aylar kala, organizasyonun kapsamı, durakları ve tarihleri merak konusu olmuş durumda. Peki, 2025 Formula 1 takvimi nasıl şekillendi? İşte, 2025 Formula 1 sezonuna ilişkin tüm ayrıntılar, ev sahibi şehirler ve pistlere dair merak edilen bilgiler…

2025 FORMULA 1 TAKVİMİ!

2025 Formula 1 sezonu, heyecan dolu yarışlarla motor sporları tutkunlarını yeniden ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Resmî takvime göre, Formula 1'de 2025 yılında toplam 24 yarış düzenlenecek. Sezon, 14-16 Mart 2025 tarihlerinde Avustralya Grand Prix'si ile Melbourne'de başlayacak ve 5-7 Aralık 2025 tarihleri arasında Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

2025 Formula 1 takvimi: Hangi şehirler ev sahipliği yapacak

2025 takviminde Avustralya, Japonya, İtalya, Monako, Brezilya ve Abu Dabi gibi ikonik yarış noktalarının yanı sıra, Las Vegas ve Katar gibi yeni nesil pistler de yer alıyor. Ayrıca Çin Grand Prix'si de uzun bir aranın ardından yeniden takvime dahil edilmiş durumda.

Öne çıkan bazı 2025 Formula 1 yarışları şunlardır:

Avustralya Grand Prix – Melbourne

Çin Grand Prix – Şanghay

Monako Grand Prix – Monte Carlo

İtalya Grand Prix – Monza

Singapur Grand Prix – Marina Bay

Brezilya Grand Prix – São Paulo

Las Vegas Grand Prix – Las Vegas

Abu Dabi Grand Prix – Yas Marina

2025 sezonunda, yarışların büyük bölümü Avrupa, Asya, Amerika ve Orta Doğu'daki farklı şehirlerde gerçekleşecek. Takvim, hem tarihi pistlerde hem de son yıllarda takvime dahil olan modern pistlerde unutulmaz mücadelelere sahne olacak.

İşte, 2025 Formula 1 takvimi...