2022 Kandiller ne zaman? DİYANET Kandil geceleri tarihleri 2022! İlk kandil ne zaman?

2022 Kandiller ne zaman? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Mübarek üç ayların devam ettiği günlerde tüm islam alemi Kurban Bayramı için geri sayıma geçti. Peki Kandil günleri ne zaman? 2022 dini günler takvimi sorusunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında duyuruldu.

2022 KANDİLLER NE ZAMAN?

Müslüman dünyası için bazı özel sayılan dini günler bulunmaktadır. Özellikle bu dönemler Müslümanlar camilerde veya evlerinden dua edip, namaz kılıp, Kur'an-ı Kerim okurlar. Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandilleri de özel sayılan bu günlerdendir.

2022 Kandil Günleri

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ

2022 Ramazan Bayramı

1 Mayıs PAZAR: AREFE

2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

2022 Kurban Bayramı

8 Temmuz CUMA: AREFE

9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

Ancak bu özel günler her yıl farklıdır. Çünkü Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır.Hicri takvimin salt ay takvimi olması sebebiyle, bu takvimdeki ayların mevsimlerle ilişkisi yoktur; yani her ay güneş takvimine göre her yıl pozisyonu değişir, ve böylece aylar mevsimler arasında gezinir, belirli bir mevsimin ayı olmazlar. Bu sebeple dini günler her yıl değişir.

