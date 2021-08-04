2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde güreşte Süleyman Atlı, son 16 turunda İranlı Reza Atrinagharchi'ye yenildi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde güreşte Süleyman Atlı, son 16 turunda İranlı Reza Atrinagharchi'ye yenildi.

Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 57 kilo mücadelesinde yapılan müsabakada rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Süleyman Atlı, ikinci yarıda verdiği sayılarla farkın 3'e çıkmasına engel olamadı.

Bitime bir dakika 21 saniye kala iki sayı birden alan milli güreşçi, agresif oyun sergileyerek sayı aradı. Süleyman Atlı, savunmada kalan rakibine 3-2 mağlup oldu.

Süleyman Atlı, İranlı güreşçinin finale yükselmesi durumunda repesaj maçına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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