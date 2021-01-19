2020'de 1,7 milyar dolarlık kağıt ve kağıt ürünü ihraç edildi

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Alican Duran, "2020 yılında dünyaya 1,7 milyar dolarlık kağıt ve kağıt ürünü ihraç ettik, lider pazar İngiltere oldu.

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Alican Duran, "2020 yılında dünyaya 1,7 milyar dolarlık kağıt ve kağıt ürünü ihraç ettik, lider pazar İngiltere oldu." ifadelerini kullandı.

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamayla, sektörün salgının etkisiyle geçen 2020 yılı rakamları hakkında bilgi verildi.

Buna göre Türkiye kağıt ve kağıt ürünleri sektörü, 87 ülkeye 1,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Alican Duran, haziran ayındaki normalleşme takvimiyle pozitife geçen sektörün, 168 milyon dolar ile en büyük ihracatını İngiltere'ye gerçekleştirdiğini bildirdi.

Irak, İsrail, ABD, İran, Çin, Almanya, Bulgaristan, Mısır ve Fas'ın diğer lider pazarlar olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye, İngiltere'nin de aralarında bulunduğu bu 10 pazara 1 milyar değerinde kağıt ve kağıt ürünü sattı. Zorlu geçen bir yılı geride bıraktık. Pandemin ilk döneminde kağıt ve kağıt ürünleri sektörü de elbette süreçten olumsuz etkilendi, ama sadece 5 ayını pozitifte kapattığımız yılı doğru yönetmeye çalıştık. Sonucunda da yılı yüzde 2'lik kayıpla yani geçen yıla yakın bir seviyede bitirdik. Pandemiye rağmen kimi alanlarda güzel gelişmeler de yaşadık.

2020 yılında dünyaya 1,7 milyar dolarlık kağıt ve kağıt ürünü ihraç ettik. 1,7 milyar dolarlık toplam ihracatımızın 600 milyonunu bir önceki yıla göre yüzde 6,1 artış kaydeden karton ve oluklu ambalajı oluşturuyor ve burada gelişmesi göz önüne alındığında Avrupa'nın en büyük gücü olmaya adayız diyebiliriz. İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve İrlanda'nın bu coğrafyadaki lider pazarlarımız oldu."

Duran, Avrupa'da en pahalı karton ambalajı, kilogram başı birim fiyatı 2,65 dolar ile Belçika'ya sattıklarını aktararak, Hollanda, Almanya ve İngiltere'de de birim fiyatlardaki istikrarı kısmi artışla birleştirdikleri, yılı daha da güçlenerek tamamladıkları değerlendirmesinde bulundu.

Sanal ticaret heyetleri

2021 yılından sektör adına çok daha pozitif bir duruş beklediklerini belirten Duran, "87 ülke pazarı ile hedeflediğimiz pazarlarda derinleşerek çalışmalarımızı süreceğiz ihracatımızı 2021 yılında artırarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Duran, salgının oluşturduğu zorluklara rağmen İngiltere'de hem değer hem de miktar olarak ciddi bir büyüme yakaladıklarının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İngiltere'de son yıllarda sürekli yükseliş trendi gösteren bir başarı grafiğine sahibiz. Geçtiğimiz günlerde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile bu başarımızı bu yıl daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Yeni seneye ABD'ye yönelik sanal ticaret heyeti ile başlıyoruz. Kanada, Birleşik Krallık, Almanya ve İsrail'e yönelik planlamalarda ise sona gelinmiş durumda. Yıl boyunca dijital tanıtım çalışmaları, sanal ülke ziyaretleri ile etki alanımızı genişletmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu