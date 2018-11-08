2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, kadına şiddetin evrensel bir sorun olduğunu belirterek, şiddetle mücadele için çok yönlü, bütüncül yaklaşımla her kesimin ortak, kararlı bir şekilde çalışması gerektiğini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2019 bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, iş sağlığı ve güvenliği için alınan önlemlere, mevzuattaki yeniliklere rağmen iş kazalarındaki ölümlerin yüksek olduğunu, sahada eksikliklerin bulunduğunu ifade etti.

Güneş, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren kişilerin ücretlerinin işverence ödenmeye devam edilmesi halinde bu kişilerin özgür, sağlıklı bir hizmet veremeyeceğini dile getirdi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, çalışma ve aile olarak bakanlığın ikiye ayrılması gerektiğini belirtti.

Tatlıoğlu, yapılan sosyal yardımların, vicdanın bu toprakları terk etmediğini gösterdiğini kaydetti.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Türk aile yapısını tehdit eden sorunların tespiti ve aile bütünlüğünün korunması yönünde sosyal politikalar oluşturmak için bakanlığın önemli araştırmaları, yayınları, çalıştayları, seminerleri bulunduğunu anlattı. Ök, Türk aile yapısı, yaşlı bakımı, mobbing araştırması gibi çok kıymetli yayınların olduğunu vurguladı.

Ök, engellilerin AK Parti hükümetleri döneminde hatırlandığını, dönemlerinde engelliler kanunu çıkartıldığını dile getirdi.

En yaygın şiddetten birinin kadına yönelik şiddet olduğuna dikkati çeken Ök, bunun evrensel bir sorun teşkil ettiğinin altını çizdi. Ök, şiddetle mücadele için çok yönlü, bütüncül yaklaşımla her kesimin ortak, kararlı bir şekilde çalışması gerektiğini belirterek, yaptırımlardan önce önleme politikasının önemli olduğunu ifade etti.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a baret takdim ettiğini anımsatarak, "Çünkü baret bir sembol. Kendinizi işçilerin yerine koyun, aklınızı işçiden çıkarmayın diye takdim ettim. Bir an olsun yoksulluk sınırının altında mahkum ettiğiniz o işçiler gibi hissedin, maden ocaklarında ağır şartlarda çalışan işçiler gibi, iş cinayetlerinde kurban giden işçiler gibi hissedin diye takdim ettim." diye konuştu.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, kadına yönelik şiddet konusunda bakanlığın önleyici tedbirlere ağırlık vermesini, cinsiyet eşitsizliğinin kamu sorumluluğu içinde ele alınarak fırsat eşitliği politikalarının uygulanmasını, şiddete, tacize, istismara maruz kalan kadın ve çocuklara kurumsal adli yardım desteği verilmesini önerdi.

Aksu, erken yaşta evlilikleri önlemek için erkekleri de kapsayacak şekilde farkındalık çalışmasının önemine işaret etti.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, seçimlerle birlikte sosyal yardımların arttığına dair istatistikler bulunduğunu savundu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, önlemlere rağmen iş kazalarının fazlalığının dikkat çektiğini belirterek, bu konudaki önlemlerin yanı sıra bir eğitim seferberliğinin de gündeme getirilebileceğini dile getirdi.

Çakır, güçlü aileye yönelik atılacak her adımın güçlü devleti oluşturmak için de atılmış olacağını vurguladı.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin olmadığını savundu.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, aile ne kadar sağlam olursa toplumun da o kadar sağlam olacağını, aile sağlam durdukça toplumunda sağlam duracağını söyledi.

Huzurevleri sayısını artırmak istediklerini belirten Aydemir, "Huzurevi sayısını artırdıkça sorunları çözüyor muyuz yoksa derinleştiriyor muyuz, bunu masaya yatırmamız lazım. Aile ve eğitimimizi gözden geçirmemiz, çocuklarımızı yetiştirirken anne babaya sahip çıkmayı öğretmemiz lazım." dedi.

Dul kadınlara maaş verilirken, dul kalan erkeklerin ise kendilerine "Bize niye maaş bağlamıyorsunuz?" diye sorduğunu anlatan Aydemir, "Kadın dullar evlendiklerinde maaşları kesiliyor, bundan dolayı evlilikten vazgeçen de oluyor. Araziye çıktığımızda kadın dul kardeşlerimizden evlendiklerinde de maaşlarının kesilmemesi talepleri geliyor. Onlar da maaşlarını almaya devam etsinler." ifadelerini kullandı.