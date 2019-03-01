2002'de Yola Çıkan 'Ak Parti Treni'nden Kimler İndi, Kimler Yola Devam Ediyor?

2002'de siyaset sahnesine girmesinden kısa bir süre sonra iktidara gelerek kurduğu 58. hükümetten, bugünün başkanlık kabinesine gelene kadar AK Parti'den; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle 'AK Parti treni'nden kimler geldi, kimler geçti. 'AK Parti treni'nden kimler indi, kimler yola devam ediyor?..