200'ün üzerinde bisikletli, İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerine ve saldırılarına dikkat çekmek için pedal çevirdi
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200'ün üzerinde bisikletli, İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerine ve saldırılarına dikkat çekmek için pedal çevirdi

Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'de 200'ün üzerinde bisikletli, İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerine ve saldırılarına dikkat çekmek için pedal çevirdi.

İngiltere'de 200'ün üzerinde bisikletli, İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerine ve saldırılarına dikkat çekmek için pedal çevirdi.

Filistin Dayanışma Kampanyasının (PSC) düzenlediği "The Big Ride for Palestine" girişimi kapsamında, 29 Temmuz'da Bristol'dan yola çıkan bisikletçilerin son durağı Londra'da etkinlik düzenlendi. Programa katılan Filistin Yönetimi'nin İngiltere'deki temsilcisi Husam Zamlot burada konuşma yaptı.

200'ün üzerinde bisikletli, İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerine ve saldırılarına dikkat çekmek için pedal çevirdi
200'ün üzerinde bisikletli, İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerine ve saldırılarına dikkat çekmek için pedal çevirdi
200'ün üzerinde bisikletli, İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerine ve saldırılarına dikkat çekmek için pedal çevirdi
200'ün üzerinde bisikletli, İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerine ve saldırılarına dikkat çekmek için pedal çevirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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200'ün üzerinde bisikletli, İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerine ve saldırılarına dikkat çekmek için pedal çevirdi - Haberler
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