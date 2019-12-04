20 düzensiz göçmen yakalandı
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20 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Havsa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

04.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:49
20 düzensiz göçmen yakalandı

'nin ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 23 Kasım Kavşağı'nda, R.P'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili sürücü R.P. ve İran uyruklu Q.H. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 20 düzensiz göçmen yakalandı
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