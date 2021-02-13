Son dakika haber... 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı
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Son dakika haber... 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı

13.02.2021 11:42 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:46
Son dakika haber... 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı

Son dakika haberler: İSTANBUL'da telefonla aradıkları yaşlıları hedef alan şüpheliler "Adınız terör örgütünün listesine karışmış" diyerek iki kişiden toplamda 2 milyon lira para aldı.

İSTANBUL'da  telefonla aradıkları yaşlıları hedef alan şüpheliler  "Adınız terör örgütünün listesine karışmış" diyerek iki kişiden toplamda 2 milyon lira para aldı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma ile iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İlk Olay, 8 Şubat günü gerçekleşti. Kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, A.U.'yu arayarak "Adınız terör örgütüne karışmış, paralarınızı güvenliğiniz için kontrol etmemiz lazım", diyerek paraları teslim almak istedi.  A.U., ilk olarak 200 bin lirayı kapısına gelen şüpheli İsa Ç.(40)'ye teslim etti. İsa Ç., sonraki gün A.U.'dan 1 milyon 500 bin lira  daha isteyerek bu parayı da teslim aldı.  Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan A.U.,  durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri,  şüphelinin Ankara'ya giden bir otobüste olduğunu tespit etti. Polis ekipleri saatler içerisinde şüpheli İsa Ç'yi Akıncı gişelerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde 1 milyon 300 bin lira para ele geçirildi.

POLİS EKİPLERİ, DOLANDIRICIYA TESLİM ETMESİ İÇİN SAHTE PARA HAZIRLADI

Aynı günlerde yaşanan diğer bir olayda ise N.S'yi arayan şüpheli Serhan A.(32),  kendini polis olarak tanıttı. Aynı yöntem ile N.S.'den 300 bin lira para talep etti. Parayı alan Serhan A., olaydan 4 gün sonra, N.S.'yi tekrar arayarak 280 bin lira daha istedi. İstenilen parayı çekmek için bankaya giden N.S.'nin durumundan şüphelenen banka görevlisi, polis ekiplerine haber verdi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakalamak için 300 bin lira sahte parayı N.S.'ye verdi. Paraları teslim almak için N.S.'nin evinin önüne gelen Serhan A., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLERİsa Ç. ve Serhan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

 


Son dakika haber... 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı
Son dakika haber... 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı
Son dakika haber... 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı
Son dakika haber... 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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