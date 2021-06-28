19 Mayıs ilçesinde kurban standı
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19 Mayıs ilçesinde kurban standı

19 Mayıs ilçesinde kurban standı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle başlatılan "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasının 19 Mayıs ilçesindeki tanıtım standı açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle başlatılan "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasının 19 Mayıs ilçesindeki tanıtım standı açıldı.

Kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla, her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz Millet Meydanı'nda, vatandaşların vekalet yoluyla kurban bağışlarını rahatça yapabilmeleri için 19 Mayıs İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 19 Mayıs Şubesi tarafından açılan stantta "Vekaletle Kurban Alım Belgesi" ile ülke içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere "Vekaletle Kurban" alımına başlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi bin 125 TL, yurt dışı 925 TL olarak belirlendi. Aynı zamanda, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra Android ve Apple Store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamalarından kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilecek. - SAMSUN

19 Mayıs ilçesinde kurban standı
19 Mayıs ilçesinde kurban standı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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