19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, 19 Mayıs'ın, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen aziz milletin varlık yokluk mücadelesinin önemli bir adımı olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin önce Amasya, sonra Sivas ve ardından Erzurum'dan geçerek elden ele tüm vatana yayıldığını ve Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlandığını aktaran Bilgin, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs, milletimiz için iftihar kaynağı, gençlerimiz için ise ibret vesilesidir. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimiz, dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi, milletimizin sahip olduğu en büyük zenginliktir. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını, şehit ve gazilerini minnet ve şükranla anıyoruz."

SESOB Başkanı Köksal ise bağımsız ve özgür bir millet olarak geleceğe güvenle bakabilmek için ülkeye sahip çıkılmasını, geçmişte verilen mücadelelerin önemini, genç kuşaklara en iyi şekilde anlatılması gerektiğini belirtti.

STSO Başkanı Mustafa Eken de 19 Mayıs 1919'un, yokluk içindeki bir milletin iman dolu yüreğiyle topyekun harekete geçerek, vatan toprağına ayak basanları yurttan atmak için harekete geçtiği önemli bir adım olduğuna işaret ederek, "Milli Mücadele'nin başlangıcı 19 Mayıs, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA