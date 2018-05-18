Sivas Valisi Davut Gül, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gül, mesajında, Anadolu'nun dört bir yandan işgal altında olduğu, ordularının terhis edildiği, halkın yokluklar içerisinde bırakıldığı bir dönemde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığını belirtti.

Atatürk'ün yüce Türk milletinin yüreğinde bağımsızlık meşalesini yaktığını aktaran Gül, "Türk tarihinde yepyeni bir sayfa açan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaşlardan ve sefaletten harap düşmüş milletimiz için vatanın bölünmez bütünlüğünü ve bağımsızlığını yeniden sağlayarak kurtarıcı olmuştur." ifadesini kullandı.

Gül, Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı kurtuluş mücadelesini dalga dalga tüm yurda yaydığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kendisine inanan kahraman Türk ordusuyla birlikte tarihte eşine az rastlanır bir destan yazdı. Türk milletinin var olma mücadelesi açısından büyük önem taşıyan 19 Mayıs tarihini Türk gençliğine armağan etmesi de büyük anlam taşımaktadır. Türk gençliğine olan inancını ve güvenini her fırsatta dile getiren Atatürk'ün bu takdirini alan 2023'leri, 2071'leri hedefleyen ülkemiz gençlerinin çok çalışarak layık oldukları mutlu, müreffeh ve güçlü bir ülkeye kavuşması gerekir, bu da siz gençlerin gayreti ve başarısı ile mümkün olacaktır. Geleceğin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin, toplumsal hoşgörü ve uzlaşma kültürünü özümsedikleri, demokrasiye bağlı kaldıkları ve sürekli üretmek için çalıştıkları sürece önlerine hiçbir engelin çıkması mümkün değildir. Ben inanıyorum ki milli şuura sahip, evrensel değerleri benimseyen ve donanımlı genç nesiller sayesinde ülkemiz medeni toplumlar arasında hak ettiği yeri alacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."