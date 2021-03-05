18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Bolu'ya ulaştı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı Bolu'ya getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferinin Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Düzce'den getirilen Türk bayrağı, Bolu Valiliğinde düzenlenen törenle Hilal Yastık'a teslim edildi.

Vali Ahmet Ümit törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı'nın şanlı Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak "Çanakkale Savaşı, ruhun çeliğe karşı, hakkın batıla karşı, mazlumun zulme karşı, Hilal'in Haç'a karşı vermiş olduğu çok anlamlı ve çok mübarek bir savaştır. Çanakkale, sadece insanların bir araya gelerek vuruştuğu, metrekareye binlerce merminin düştüğü yer değil, aynı zamanda alaylarımızın, 57. Alayımızın da yok olduğu, yüzbinlerce şehit verdiğimiz ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kapısını araladığımız çok müstesna bir vatan parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Şehitlere rahmet dileyen Ümit, " 81 ilimizde gençlerle buluşan ve gençler marifetiyle taşınan şanlı bayrağımızın abidenin gönderine çekilmesi, ayrı bir anlam ifade etmektedir. Bu bize gösteriyor ki gelecek bizimdir, gelecek nesillerimizindir. Bayrağımız şanıyla şöhretiyle gönderimizde ve göklerimizde dalgalanmaya devam edecek." diye konuştu.

"Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Düzce'den Bolu'ya getirilen Türk bayrağı, daha sonra Bilecik'e ulaştırılacak.

Türk bayrağı, Marmara Bölgesi'ni dolaştıktan sonra diğer bölgelerdeki bayraklarla beraber 18 Mart'ta Çanakkale Şehitler Abidesi'nde göndere çekilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder