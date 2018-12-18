Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaloğlu, mesajında, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu topraklarının 192 farklı ülkeden insana ev sahipliği yaptığını belirtti.

Son yıllarda gerçekleştirdiği sosyo-ekonomik kalkınma ve siyasi istikrarla Türkiye'de, eğitim görme, iş kurma, emekli göçü gibi çeşitli amaçlarla pek çok sayıda yabancının yaşadığını aktaran Karaloğlu, "Ülkemiz, yalnızca ikamet izniyle gelenleri değil, aynı zamanda bin yıllık köklü bir merhamet toplumu olma geleneğiyle kendi devletinin korumasından faydalanamadığı için uluslararası koruma arayan pek çok yabancıya da kucak açmaktadır." ifadelerini kullandı.

Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi başarıyla ağırlayan barış ve huzur şehri Antalya'nın aynı zamanda göç konusunda da Türkiye'nin çekim gücü yüksek, uluslararası düzeyde marka olmuş bir şehir olduğuna değinen Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Halihazırda Antalya'da göçmenlerle vatandaşlarımız arasındaki karşılıklı uyum ve kardeşlik hukuku temel alınarak göçün toplumları zenginleştiren bir olgu olduğu anlayışıyla, 154 farklı ülkeden 80 bin yabancıyla birlikte huzur içerisinde yaşamaktayız. Bu vesileyle 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nün göçmenlere yönelik farkındalığın, karşılıklı uyumun ve kardeşlik hukukunun pekiştirilmesine ve tüm dünyada zorla yerinden edilmenin önlenmesi konusunda duyarlılığın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA