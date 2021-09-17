17 Eylül Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 17 Eylül Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Gündem haberler için bizi takip edin. Gündem haberler için bizi takip edin.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Karlıbayır Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Haraççı Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.09.2021 09:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Arıza Kesinti



İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Boğazköy İstiklal Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Kayabaşı Terfi Bedaş Kaynakl Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletmedışı Kalmıştır Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi : 17.09.2021 03:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Arıza Kesinti



İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Şamlar Mah,Kayabaşı Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Kayabaşı Terfi Bedaş Kaynakl Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletmedışı Kalmıştır Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi : 17.09.2021 03:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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