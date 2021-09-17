17 Eylül Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
17 Eylül Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 17 Eylül Cuma 2021 İSKİ su kesintileri
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 17 Eylül Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Gündem haberler için bizi takip edin. Gündem haberler için bizi takip edin.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Karlıbayır Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Haraççı Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.09.2021 09:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Boğazköy İstiklal Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Kayabaşı Terfi Bedaş Kaynakl Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletmedışı Kalmıştır Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 17.09.2021 03:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şamlar Mah,Kayabaşı Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Kayabaşı Terfi Bedaş Kaynakl Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletmedışı Kalmıştır Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 17.09.2021 03:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.