16 yıllık sır cinayeti kan örneği çözdü (2)
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16 yıllık sır cinayeti kan örneği çözdü (2)

02.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:16
16 yıllık sır cinayeti kan örneği çözdü (2)

CİNAYETİ İTİRAT ETTİ, TUTUKLANDITrabzon'un Akçaabat ilçesinde 16 yıl önce, Fatime Balcı'yı (73), yalnız yaşadığı evinde 17 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Hüray Balcı'nın (34), cinayeti hırsızlık amacıyla işlediği ortaya çıktı.

CİNAYETİ İTİRAT ETTİ, TUTUKLANDI

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 16 yıl önce, Fatime Balcı'yı (73), yalnız yaşadığı evinde 17 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Hüray Balcı'nın (34), cinayeti hırsızlık amacıyla işlediği ortaya çıktı. Sorgusunda yıllarca saklamayı başardığı cinayet suçunu itiraf eden Balcı, 'Canavarca hisle kasten öldürmek' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, çıkardığı hakimlikçe tutuklandı. Cezaevine gönderilen ve hayatını kaybeden yaşlı kadının akrabası olan zanlı Hüray Balcı'nın itiraflarda bulunduğu sorgusunda, "Hırsızlık amaçlı eve girdim. Aramızda boğuşma oldu. O anda merdiven boşluğunda bıçakladım. Tek başımaydım, evden de hiçbir şey almadım" dediği belirtildi.Fatih TURAN/TRABZON,

 


16 yıllık sır cinayeti kan örneği çözdü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

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