16 yaşındaki Emine'den geriye son çırpınışları kaldı
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16 yaşındaki Emine'den geriye son çırpınışları kaldı

16 yaşındaki Emine'den geriye son çırpınışları kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da 4 Şubat'ta 7 çocuk babası kuzeni tarafından kurşuna dizilen 16 yaşındaki Emine Karakaş'tan geriye son çırpınış görüntüleri kaldı.

Diyarbakır'da 4 Şubat'ta 7 çocuk babası kuzeni tarafından kurşuna dizilen 16 yaşındaki Emine Karakaş'tan geriye son çırpınış görüntüleri kaldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Selamet Mahallesi'nde 7 çocuk babası ve evli Aslan K., 12 yıl önce vefat eden amcasının kızı Emine'ye aşık olarak kuma almak istedi. 16 yaşındaki genç kız, 2 yıldır kendisine musallat olan Aslan'ı kabul etmedi. 2 yılda genç kız korkudan ne balkona çıkabildi ne de okula gidebildi. 2 yıl evden çıkamayan genç kız, çareyi Batman'dan kendisini istemeye gelen başka birini kabul etmekte buldu. İstemeye gelen kişiden 2 yıl sözlü kaldıktan sonra evlenme sözünü alır almaz Batman'a alışveriş için çıkan Emine ve annesi, yolda haberi alan kuzeni Aslan K.'nın saldırısına uğradı. Ağır yaralı halde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde tedaviye alınan genç kız, 4 Şubat'tan 21 Haziran'a kadar yaşam mücadelesi verdi. Emine, 21 Haziran günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızdan geriye ise iyileşme umuduyla yaptığı çağrı kaldı. Genç kız ölmeden önce çektiği videoda şu ifadelere yer verdi:

"Ben Emine, 15 yaşımdayım. Böyle oldum. Beni siz iyileştireceksiniz değerli hocalarım. İnşallah iyileştireceksiniz beni. Hastaneye sedyeyle gireceğim, yürüyerek çıkacağım inşallah. Sizler de beni iyileştirmek için elinizden geleni yapacaksınız. Bundan eminim. Ağabeyim de benim için çok çabalıyor zaten. Çok seviyorum onu. İnşallah beni iyileştireceksiniz. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Size güveniyorum. Ne olur elinizden geleni yapın. İki aydır yatıyorum, kendimi hiç bırakmadım. Kendime güvendim. Hep daha iyi olacağım dedim. Beni iyileştirmek için elinizden geleni yapmaya çalışın lütfen" dedi. - DİYARBAKIR

16 yaşındaki Emine'den geriye son çırpınışları kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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