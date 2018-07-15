15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Giden 5 Aylık Azel Bebek İlgi Odağı Oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Giden 5 Aylık Azel Bebek İlgi Odağı Oldu

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru giden binlerce kişiden biri de 5 aylık Azel bebekti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Giden 5 Aylık Azel Bebek İlgi Odağı Oldu

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL/ DHA

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru giden binlerce kişiden biri de 5 aylık Azel bebekti. Azel bebek vatandaşların ilgi odağı oldu.  Annesinin kucağında Kısıklı Meydanı'ndan yürüyenler arasında 5 aylık Azel Öztürk adlı bebek de vardı.   'Türkiye' yazılı kırmızı bir bandana ve yemeniyle bağlı olan Azel bebeği vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntüledi. 

Görüntü Dökümü

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-Kısıklı Meydanı'ndan yürüyenler

-Azel bebek annesinin kucağında

-Vatandaşların Azel bebeğe ilgisi

-Annesinin bebek arabasına koyarak yürüyüşe devam etmesi 

-Genel v edetay

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