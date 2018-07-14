15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Programı

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Türk milletinin kaderine etki eden 15 Temmuz benzeri tüm hadiselerin sonuçlarını bertaraf etmesini bildiğini ve bu badirelerden güçlenerek çıkmayı başardığını belirterek, "Peki, nedir 15 Temmuz? Aslında en kısa şekilde ifade etmeye çalışacak olursak; bir milletin tarih bilincinin, bir vatanın ufuklarında şimşek olup yeniden çakması ile doğan emsalsiz bir zaferdir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Üsküdar İTO Şehit Ragıp Ali Bilgen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Necip Fazıl Belge ve Ahmet Emre Belge Kur'an-ı Kerim'den bazı bölümler okudu.

Programın açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, bu tür programları her yıl bir şehide ithaf ettiklerini ve bunu da geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Yelkenci, "Milletlerin kaderlerinde dönüm noktaları vardır. Bu dönüm noktalarının milletlerin tarih sahnesindeki yolculuklarının seyrinde çok önemli yer tuttuğu yadsınamaz bir gerçektir. Ama hiçbir millet yoktur ki tarihinde Türk milletinin tarihinde olduğu kadar dönüm noktası olan eşik hadiseler, yaşamış ve yine bu hadiseleri bütün zor şartlara rağmen yönetebilmeyi ve kendi lehine çevirebilmeyi başarmış olsun." diye konuştu.

Tarih sayfalarının, Türk halkının zor şartları kendi lehine çevirdiği örneklerle dolu olduğunu dile getiren Yelkenci, Malazgirt, Ankara ve Kurtuluş Savaşı ile 28 Şubat ve 15 Temmuz'un bunlardan biri olduğunu kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şükürler olsun ki bu aziz millet her seferinde kaderine etki eden bu hadiselerin sonuçlarını bertaraf etmesini bilmiş ve bu badirelerden güçlenerek çıkmayı başarmıştır. 15 Temmuz'da yaşananlar da böyle bir dönüm noktasının tezahürüdür. Peki, nedir 15 Temmuz? Aslında en kısa şekilde ifade etmeye çalışacak olursak; bir milletin tarih bilincinin, bir vatanın ufuklarında şimşek olup yeniden çakması ile doğan emsalsiz bir zaferdir. Öte yandan 15 Temmuz'da yapılan ihanetle ortaya çıkan zafer arasındaki ilişki, tarihi Batı emperyalizmi lehine evirmek isteyen işbirlikçi hainlerle onu hakiki mecrasına oturtan gerçek kahramanlar arasındaki ilişki gibi karşıt bir ilişkidir. Bu ilişki bu topraklar üzerinde belki de kıyamete kadar zaman zaman yaşanacak olan ihanet girişimlerine karşı asırlar öncesinde verilen ve asırlar ötesinde verilecek olan bir cevabı tahakkuk ettirir."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz ve sonrasında dile getirdiği, "Yapamayacaksınız, başaramayacaksınız, bu milleti yok edemeyeceksiniz." sözlerini hatırlatan Yelkenci, "Bu büyük zaferleri yapan, görkemli destanları yazan bu millet şüphesiz aziz bir millettir. Bu düşüncelerle tarihin huzurunda yüce Türk milletine saygılarımızı arz ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci'nin ardından Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürük, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve şehit Onur Ayanoğlu'nun babası İhsan Ayanoğlu, 15 Temmuz'da yaşananlara ilişkin kısa anlatımlarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "15 Temmuz Destanı İlelebet Türkiye Belgeseli" gösterimi gerçekleştirilen program, Eyüpsultan Kaymakamlığı "Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu" tarafından Çanakkale türküsünün yedi dilde seslendirilmesiyle sona erdi.