"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar ve Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Eyyüp Değer, 15...

14.07.2020 18:23 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:26

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar ve Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Eyyüp Değer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar, mesajında ülkenin ve milletimizin iradesine, bağımsızlığına ve geleceğine kasteden taşeron örgütün imza attığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünü idrak ettiklerini belirtti.

Özcoşar, 15 Temmuz gecesi milleti için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden kahramanların asla unutulmayacağını kaydetti.

Dargeçit Belediye Başkanı Aksoy da milletin 15 Temmuz direnişinin ülkenin birliği, beraberliği ve geleceğine kasteden hainlere karşı verdiği, tarihe geçecek destansı mücadele olduğunu bildirdi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç ise hain darbe girişiminin 4. yıl dönümüne girilmesine rağmen o günün izlerinin hafızalardaki yerini koruduğunu anlattı.

Kılıç, "Geçmişte yapılan ihanetler, 15 Temmuz darbe girişimi gibi birlik ve bütünlüğümüzü bozacak her türlü hileye başvuran bu çetelerin yapmış olduğu her ihanet, dün olduğu gibi bundan sonra da milletimizin dik duruşu ve imanıyla yok olmaya mahkumdur. Milletimizin ezici desteğiyle iktidara gelen AK Partimize, ülkemize ve milletimize, yine milletimizin vergileriyle alınan silah, tank ve uçaklarla saldırmaya kalkıştılar. 81 il tüm halkımızla beraber meydanlara indik ve hainlere, çıkarcılara, vatan millet düşmanlarına gerekli dersi verdik." ifadelerini kullandı.

AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Sancar, "Yurdumuzun alçaklara uğratılma teşebbüsü, son örneği olması temennimiz ve en büyük duamızdır. Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Bayramını tüm kalbimizle kutluyoruz." dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Değer, 15 Temmuz'un ülkeyi işgal etmek isteyen emperyalist güçlerin hain kuklalar eliyle bağımsızlığa darbe vurmak, birliği tarumar etmek, tarihsel misyona son vermek için yaptığı kalkışmanın milletin güçlü iradesi sayesinde bozguna uğratıldığı tarihi bir gün olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 3. Sayfa
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 3. Sayfa
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış Güncel
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı Güncel
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
Koronanın gerçek olmadığına inanıp 'Kovid bulaştırma partisi'ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü Dünya
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisini yalanladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı
Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Eski Galatasaraylı Sinan Gümüş, Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Eski Galatasaraylı Sinan Gümüş, Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Alışveriş merkezinde görüntülenen Ricardo Quaresma, 390 bin TL harcadı
Alışveriş merkezinde görüntülenen Ricardo Quaresma, 390 bin TL harcadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Bülent Turan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Reynmen Demet Akbağ Demet Akalın
Spor Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Ayasofya
Şu an buradasınız: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 18:44:11. #1.14#
title