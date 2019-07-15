Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla geniş katılımlı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi.

İstiklal Caddesi Verem Savaş Dispanseri önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının yer aldığı dövizlerle çeşitli sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Meşalelerin yakıldığı yürüyüşte İlkadım Gençlik Merkezi üyelerinin taşıdığı yaklaşık 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ilgi çekti.

Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşen yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA