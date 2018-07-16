Niğde şehitliğinden başlayan yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayrakları ile slogan atarak Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'na yürüdü.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, AK Parti milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, şehit Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir ve kentteki diğer protokol mensupları ile vatandaşların katıldığı yürüyüşün ardından meydanda anma programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki konuşması meydanda kurulan dev ekranlardan izlendi.

Vali Şimşek, 2 yıl önce bu saatlerde çok karanlık bir gece yaşandığını ve devlet olarak büyük bir darbe girişimine maruz kalındığını anımsattı.

Bu milletin Cumhurbaşkanını, Başkomutanını, seçtiği liderini ölümüne seven bir millet olduğunu vurgulayan Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine meydanlara, sokaklara yürüdü ve bu hainlere dur dedi. Tankın altına yattı, kurşunlara göğsünü siper etti ve bombalar altında durdu. Sabaha kalamadan onlara gereken dersi verdi ve bu hain teşebbüs akamete uğradı. Millet olarak da tarihte görülmemiş büyük bir destan yazdı. O hainlere karşı büyük bir zafer elde ettik." diye konuştu.

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Genel Başkanı Serhat Çağ ve diğer protokol üyeleri de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Niğdeli şehitlerin isimleri okunarak yoklama alındı.

Ahmet Şafak, Niğdelilere konser verdi.