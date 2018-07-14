Tekirdağ Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, dualar edildi.

Yemekte Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti. Şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Ceylan, 15 Temmuz'da ülkenin kahraman evlatlarının şehit ve gazi olduğunu anımsattı.

Ceylan "Sizler en değerli varlıklarınızı bu vatan için toprağa verdiniz. Bunun dünyada herhangi bir karşılığı olamaz. Bundan daha kıymetli, bundan daha büyük fedakarlık yoktur. Onların bu kahramanlıkları, bu fedakarlıkları bizim varlık sebebimiz olmuştur. Sizlerin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Allah sizlerden razı olsun." dedi.

15 Temmuz akşamı Türk milletinin yaşlısıyla, genciyle destan yazdığını ifade eden Ceylan, "Türkiye'yi terör örgütleri aracılığıyla, terör eylemleriyle terbiye edeceğini, istediği şekilde yöneteceğini sananlar beyhude uğraşıyorlar. Bizim için şehitlik mertebelerin en yücesidir. Toprağa verdiğimiz her şehidimiz, gazilik mertebesine ulaşan her kardeşimiz, devlet ve millet olarak varlığımızın, geleceğimizin mührü ve kilidi gibidir. Biz şehitlerimizin hatıralarını ilelebet yaşatacağız. Şehit ve gazilerimiz bizim için ülkemiz için yaptıkları fedakarlıklar anlatmaya kelimeler yetmez." diye konuştu.

Programa, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Garnizon Komutanı Selçuk Kubilay Karslı, İl Jandarma Alay Komutanı Şahin Karakaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel ve çok sayıda davetli katıldı.