Haberler » Spor » 15 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi - Spor

15 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe (Eryaman)BEŞİKTAŞ10.30 Siyah-beyazlı kulübün Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta yapılacak.

15.02.2020 09:29 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:29
15 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

Hes Kablo Kayserispor ( Atatürk)

17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 MKE Ankaragücü - (Eryaman)

BEŞİKTAŞ10.30 Siyah-beyazlı kulübün Divan Kurulu Toplantısı, 'ta yapılacak.

GALATASARAY17.30 Sarı-kırmızılılar, BTC Turk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.

TFF 1. LİG14.00 Hatayspor - Akhisarspor (Antakya Atatürk)16.30 Boluspor - Cesar Grup Ümraniyespor (Bolu Atatürk)19.00 Ekol Göz Menemenspor - Eskişehirspor (Menemen İlçe)

- TFF 2'nci ve TFF 3'üncü Lig'de 23'üncü hafta maçları oynanacak.

ATLETİZM15.00 İstanbul Cup Salon Atletizm Şampiyonası başlıyor.

BASKETBOLHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 OGM Ormanspor - İzmit Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)14.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor - Samsun Canik Belediyespor (Servet Tazegül)15.15 BOTAŞ - Fenerbahçe Öznur Kablo (Ankara DSİ Etlik)16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - Çankaya Üniversitesi (Adana Atatürk)

GÜREŞAvrupa Güreş Şampiyonası, İtalya'nın Roma kentinde devam ediyor.VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi14.00 Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)17.00 Beşiktaş - PTT (Burhan Felek)17.30 Karayolları - Türk Hava Yolları (TVF Başkent)17.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - VakıfBank (VakıfBank Sarayı)AXA Sigorta Efeler Ligi15.00 Halkbank - İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)15.30 Tokat Belediye Plevne - Sorgun Belediyespor (Ali Yücel)16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Arkas Spor (Cengiz Göllü)

AVRUPA LİGLERİ17.30 Leipzig - Werder Bremen (Nuri Şahin, Ömer Toprak)17.30 Union Berlin - Bayer Leverkusen (Yunus Mallı)18.00 Birmingham - Brentford (Halil Dervişoğlu)20.30 Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)22.45 Atalanta - Roma (Cengiz Ünder, Mert Çetin)22.45 Fortuna Sittard - Emmen (Kerim Frei, Ferhat Görgülü)23.00 Granada - Valladolid (İsmail Köybaşı - Enes Ünal)

23.30 Rio Ave - Sporting (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rakibi)


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler