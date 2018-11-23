13. Uluslararası Süleymaniye Fuarı Kapılarını Açtı

Irak'ta 13. Uluslararası Süleymaniye Fuarı, başta Türkiye olmak üzere 7 ülkeden 180 şirketin katılımıyla açıldı.

Fuarın açılış törenine, Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İhracat ve İthalatçılar Birliği Başkanı Mustafa Abdurrahman, Süleymaniye Ticaret Odası Başkanı Sirvan Muhammed, İran'ın Süleymaniye Konsolosu Sadullah Mesudyan ve birçok şirket yetkilisi katıldı.

Açılış sonrası fuar hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Süleymaniye Ticaret Odası Başkanı Muhammed, fuarın yerel şirketlere sunduğu fırsatların önemine değinerek, yabancı katılımcılarla bölge şirketleri arasında bu vesileyle köprü kurulduğunu ifade etti.

Muhammed, fuara başta Türkiye olmak üzere İran, Mısır, Lübnan, Suudi Arabistan, Hindistan ve Pakistan'dan gelenler de dahil olmak üzere 180 şirketin katıldığı bilgisini verdi.

IKBY İhracat ve İthalatçılar Birliği Başkanı Abdurrahman da bölgenin kalkınması ve ticari hayatın canlanması için bu tarz fuarların düzenlenmesinin gerekliliğine işaret ederek, fuarda gıda, tarım, inşaat, elektrik, sanayi, otomobil ve teknoloji ürünlerinin sergilendiğini aktardı.

Süleymaniye'deki fuar, 28 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.