Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 13. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali'nde, Bosna'daki soykırımı anlatan "Kaybolan Zamanlar" filmi büyük ilgi gördü.



5 Eylül'de başlayan festivalin 6'ıncı gününde başkent Kazan'daki Rodina sinema salonunda, Türk filmleri Tataristanlı sinemaseverlerle buluştu.



Festivalin yarışma dışı programında Tataristanlı seyirciler, Mehmet Başak'ın 20 dakikalık "Eski Güzel Günlerin Sonu" ve Faysal Soysal'ın Türkiye-Bosna ortak yapımı olan 58 dakikalık "Kaybolan Zamanlar" filmlerini izledi.



Seyirciler, özellikle Bosna'daki Srebrenitsa soykırımını anlatan "Kaybolan Zamanlar" filmine büyük ilgi gösterdi.



Tataristanlı sinemasever Damir Fesiyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Srebrenitsa katliamını anlatan "Kaybolan Zamanlar" filmini izledikten sonra gözlerinin yaşardığını belirtti.



İkinci Dünya Savaşı bittikten 45 yıl sonra Srebrenitsa'da Müslümanların katledildiğini söyleyen Fesiyev, "Bir daha böyle zulümler hiç olmasın ve insanlar barış içinde yaşasınlar." dedi.



Organizatörlerden edinilen bilgiye göre, bugüne kadar festivalde 12 binden fazla seyirciye 100'den fazla film gösterildi.



"Medeniyetler diyaloğundan diyaloglar medeniyetine" sloganı ile düzenlenen festivalin bu yılki yarışma programına 27 ülkeden 60 film katılıyor.



13. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali 11 Eylül akşamında başkent Kazan'ın Musa Celil adını taşıyan Devlet Opera ve Bale Tiyatrosu binasında düzenlenecek kapanış töreni ile son bulacak.