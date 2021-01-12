12 Ocak Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

12 Ocak Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 12 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Ocak Sali Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Ocak Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 2917188

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah ONGÜN, İSTİKLAL sk/ KAYABAŞI mah 1718., AKALIN, AKAR, BİROL, DERYA, DUYAL, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, GÜNDOĞDU, HANÇER, HİKMET, KALAMIŞ, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, MUTLUHAN, SARP, TUTUM, YAPRAK, ÇİÇEKLİ, İSKELE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...