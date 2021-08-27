12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası

Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Spor

Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen 12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası sürüyor.

Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen 12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası sürüyor.

İki bin rakımlı Ali Dağı'nda gerçekleştirilen ve İran, Rusya, Avustralya ile Türkiye'den 80 sporcunun katıldığı şampiyonanın üçüncü gününde yarışmacılar, 79,4 kilometrelik mesafe uçuşu yaptı.

İlginin yoğun olduğu yarışmada sporcular, Kayseri semalarında renkli görüntüler oluşturdu.

Ali Dağı'ndan Bünyan ilçesindeki Karatay Hanı'na doğru uçuş yapılan yarışmada, 70 sporcu mücadele etti.

29 Ağustos'ta sona erecek şampiyonaya katılan pilotlar, gökyüzünde açtıkları pankartlarla aşı farkındalığına da destek oldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın imzalı iki pankartın birinde "Aşımızı olalım" çağrısı yapılırken, diğerinde de Kayseri'nin aşılamada "mavi" kategoriye ulaşmasından dolayı "Mavi bize yakıştı" sloganı yer aldı.

12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası
12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası
12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası
12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Çekmez Deniz Akkaya Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Arda Güler Arda Turan Sadık Çiftpınar Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 16:04:43. #1.14#

title