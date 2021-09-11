11 Eylül Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan ( Bedaş ) yapılan açıklamaya 11 Eylül Cumartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Eylül Cumartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 6815439

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah AYDOĞDU, BÜKLÜM, CANKIZ, CEMAL, DİVAN, KIBRIS, KINIK, KÜRŞAT, LİMON ÇİÇEĞİ, MİLLİYET, SAMİ, SERTAÇ, SİPER, TABİP, TAŞKIN, TAŞLIYOL, ULUBATLI HASAN, YUSUF, ŞİNASİ sk/ İMRAHOR mah ASIR, MAHYA, SANAYİ, SITKI sk/ İSLAMBEY mah AKABE, AKBOĞA, ALTINTEPE, ATİK, AVŞA, AYLA, AYTUNCA, BAŞKAYA, BOTANİK, CAFER, ECMEL, FETİH, GÜLBEYAZ, GÜLZADE, GÜRÇINAR, HAMİDE, HAVUZBAŞI, HUDUT, HÜDAYİ, ITIR, KIBRIS, MARAL, MEŞELİ, NİZAMİYE, SERA, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, TURKUAZ, ULUBATLI HASAN, YEŞİL VADİ, ÖZBAĞ, İFFET, İNCEÇAY, İSLAMBEY, ŞENTÜRK, ŞÜHEDA sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ARA sk bölgelerinde 11/09/2021 09:00:00 - 11/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 6801341

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR, MUSTAFA İNAN, NİYAZ, TURGUT REİS, ÖZGÜLER sk bölgelerinde 11/09/2021 09:00:00 - 11/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İSTİKLAL mah sk// BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 11/09/2021 09:30:00 - 11/09/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...

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