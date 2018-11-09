EDİRNE (AA) - CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Gaytancıoğlu, mesajında, cumhuriyetin kurucusu, istiklal mücadelesinin önderi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve gönül borcu duyarak rahmetle andığını aktardı.

10 Kasım'ın ulusal bağımsızlığın mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kaybedildiği ulusun ortak bir hüznün tarihi olduğunu ifade eden Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Büyük önderimizin aramızdan ayrılışının üzerinden yıllar geçtikçe engin düşüncelerinin değerini ve kıymetini çok daha iyi anlıyoruz.

Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir' diyen Mustafa Kemal Atatürk, kendisini anlamamız için ilke ve devrimlerini düşüncelerini anlamak gerektiğini en güzel şekilde ifade etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu iradesine ve Cumhuriyetin değerlerine karşı olanlara ve Atatürk'ün kurduğu laik-demokratik-sosyal-hukuk devleti sistemini yıkmak için elinden geleni yapanlara karşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sonsuza kadar yaşatacağız.

Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet'in yılmaz bekçileri olarak yetişen yeni nesil ile birlikte; Atamızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan, yılmadan yürüyerek, ilke ve devrimlerini sonsuza kadar yaşatacağımızı bir kez daha haykırıyor, yüreklerimizde ölümsüzleşen Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla, şükranla ve özlemle anıyorum."

Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı da mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete onun ilke ve devrimlerine her zaman sahip çıktıklarını ve çıkmaya da devam edeceklerini ifade etti.

Atatürk, tüm yaşamını Türk milletinin özgürlüğüne adamış büyük devlet adamı, büyük bir asker ve eşsiz bir lider olduğuna vurgu yapan Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Büyük Atatürk'ün düşünceleri her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Atatürk'ün devrimleri ve eserleri sayesinde bu ülkenin çocukları bu ülkenin bütün makamlarına gelme hakkını kazanmıştır. Halkımız kendi kendini yöneterek kendi kaderini belirleme gücüne sahip olmuştur. Hepimizin görevi çağdaş, laik, aydın Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatmaktır. Bu millet Cumhuriyeti ve onun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü fikirleriyle, devrim ve ilkeleriyle birlikte sonsuza kadar yaşatacaktır. Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras olan Türkiye Cumhuriyeti, birlik beraberlik ve bütünlük içinde özgürlüklerine sahip çıkan vatandaşlarımızın kararlılığıyla sonsuza kadar yaşayacak, çağdaş dünyada hak ettiği yere yükselecektir. Bu inançla Ulu Önderimiz, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 80. yılında saygı, minnet ve şükranla anıyor, emanetlerinin bekçisi olacağıma söz veriyorum."