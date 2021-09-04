1 milyon lira ciro yapan okulda sıra ve masa mesaisi

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1 milyon lira ciro yapan okulda sıra ve masa mesaisi Muş'taki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin metal ve mobilya bölümü öğrencileri, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okullara sıra ve masa üretimi yaparak taleplere cevap veriyor.

1 milyon lira ciro yapan okulda sıra ve masa mesaisi

MUŞ - Muş'taki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin metal ve mobilya bölümü öğrencileri, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okullara sıra ve masa üretimi yaparak taleplere cevap veriyor.

Kentte 6 alan, 13 atölye ve toplam 1352 öğrencisi ile eğitim öğretime devam eden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hem okulların sıra, masa, sandalye, öğretmen masası, yemek masası gibi birçok ihtiyacını karşılıyor hem de öğrencilerin aile bütçelerine katkı sağlamalarına imkan sunuyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala sıra ve masa siparişlerini tamamlamaya çalışan öğretmen ve öğrenciler, bacasız fabrika gibi hizmet veriyor. Günde 130 takım sıra ve masa imalatı yapan okul, kent ekonomisine de yıllık 1 milyon lira ciro katkıda bulunuyor. Çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan okul müdürü Erhan Subaşı, örgün eğitimde 1082 öğrenci, mesleki açık öğretimde ise 270 öğrenci olmak üzere toplam 1352 öğrenci ile eğitim-öğretime devam ettiklerini söyledi. Okulun döner sermaye işletmesinde bu yıl 96 öğrenciyle fiilen çalıştıklarını kaydeden Subaşı, "öğrencilerimiz aile ekonomilerine de katkıda bulunuyor. Okulumuzda metal teknolojisi alanı ve mobilya iç mekan tasarım alanı olmak üzere iki bölüm aktif olarak döner sermayede çalışmaktadır. Burada sıra, masa, ranza, öğretmen masası ve sandalyesi, yemek masası ve sandalyesi, metal askılık gibi birçok ürün üretilmektedir" dedi.

"Döner sermayede 1 milyon liraya yakın ciromuz bulunmaktadır"

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yaz mevsiminde gönderilen 2 bin 500 takım yeni model sıranın montajını yaptıklarını kaydeden Subaşı, "Burada döner sermayede 1 milyon liraya yakın ciromuz bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselere, özel sektöre burada ürünler üretilip satılmaktadır. Öğrencilerimiz gelen siparişe göre günde 130-140 takım sırayı üretime hazır hale getiriyor. Öğrencilerimize de aylık olarak asgari ücret miktarında ücret verilmektedir." ifadelerini kullandı.

12. sınıf öğrencilerinden Uğur Saygı ise mobilya bölümünde eğitim gördüğünü belirterek, "Günde 130 takım sıra ve masa montajı yapıyoruz. Okulların açılmasına az kaldı. Hem ailemize katkıda bulunuyoruz hem de meslek öğreniyoruz. Burada üretilen sıra ve masalar ilk ve ortaokullara gönderiliyor." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu