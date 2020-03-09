09 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı
09 Mart 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Zaman Matinesi
00:15 Adı Yunus
01:00 Şampiyon
02:00 Diriliş Ertuğrul
03:30 Zaman Matinesi
04:10 Küçük Hanımefendi
04:30 Ömür Dediğin
05:00 Küçük Hanımefendi
05:35 İncir Ağacı
06:20 Beni Böyle Sev
06:35 Yeşil Deniz
08:45 1'de Bugün
08:55 Diriliş Ertuğrul
09:30 İyi Fikir
11:30 1'de Bugün
11:40 Kralın Kızı
11:50 Enine Boyuna
13:00 Aileler Yarışıyor
13:15 Geçmişin Gölgesinde
13:45 1'de Bugün
13:55 Zaman Matinesi
14:55 Tutunamayanlar
15:15 İncir Ağacı
16:45 Tozkoparan
17:05 1'de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Vuslat
20:00 Şampiyon
Kaynak: InterSinema.com