09 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı 09 Mart 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Zaman Matinesi 00:15 Adı Yunus 01:00 Şampiyon 02:00 Diriliş Ertuğrul 03:30 Zaman Matinesi 04:10 Küçük Hanımefendi 04:30 Ömür Dediğin 05:00 Küçük Hanımefendi 05:35 İncir Ağacı 06:20 Beni Böyle Sev 06:35 Yeşil Deniz 08:45 1'de Bugün 08:55 Diriliş Ertuğrul 09:30 İyi Fikir 11:30 1'de Bugün 11:40 Kralın Kızı 11:50 Enine Boyuna 13:00 Aileler Yarışıyor 13:15 Geçmişin Gölgesinde 13:45 1'de Bugün 13:55 Zaman Matinesi 14:55 Tutunamayanlar 15:15 İncir Ağacı 16:45 Tozkoparan 17:05 1'de Bugün 17:15 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Vuslat 20:00 Şampiyon Kaynak: InterSinema.com