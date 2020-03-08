08 Mart 2020 Atv Yayın Akışı 08 Mart 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Son Durak 00:20 Arabulucu 01:20 Esra Erol'da 02:35 Arabulucu 04:20 72. Koğuş 05:00 Kara Ekmek 06:20 Kara Ekmek 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Bir Zamanlar Çukurova 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 11:15 Dizi TV 12:25 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 13:30 Köpek Didi'nin Çiftliği 15:30 Hercai 15:45 Kuruluş Osman 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 20:00 Gel Dese Aşk 23:15 Gel Dese Aşk Kaynak: InterSinema.com