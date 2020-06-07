07 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı
07 Haziran 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
07.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 07.06.2020 06:45
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:45 Çılgın Öğretmen
01:30 Sürpriz Damatlar
02:15 Şevkat Yerimdar
03:00 Zuhal Topal’la Sofrada
04:15 Kadın
04:45 Temizlik Benim İşim
06:15 Aşk Yeniden
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Şevkat Yerimdar
13:30 Benden Söylemesi
15:00 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Benimle Söyle
20:00 Güler Misin Ağlar Mısın?
22:00 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn
22:45 Çılgın Öğretmen
Kaynak: InterSinema.com