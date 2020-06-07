07 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı 07 Haziran 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:45 Çılgın Öğretmen 01:30 Sürpriz Damatlar 02:15 Şevkat Yerimdar 03:00 Zuhal Topal’la Sofrada 04:15 Kadın 04:45 Temizlik Benim İşim 06:15 Aşk Yeniden 08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Şevkat Yerimdar 13:30 Benden Söylemesi 15:00 Yaparsın Aşkım 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Benimle Söyle 20:00 Güler Misin Ağlar Mısın? 22:00 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn 22:45 Çılgın Öğretmen Kaynak: InterSinema.com