02.10.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi - Haberler
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02.10.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

Habermetre - Haberler | Toplum
02.10.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

02.

ARSUZ, HATAY (Habermetre) - 02. 10. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Hacıpaşa Mahallesi, 20, 21, 44400, 23, 25, 26, 27, 29, Cumhuriyet, Hürriyet, İnönü, Şht. M. Teysir İpek, Şht. Orhan Alev, Şht. İrfan Fansa, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 25. (Hürriyet), 4, 5, 7, 8, Atatürk (Hürriyet), Fatih, Kurtuluş, Zafer, 19, 22, 24, 28, Atatürk, Şht. Bülent Bilger, 1, 12, 15, 2, 3, 6, 9, Fevzi Çakmak, İstiklal, Hürriyet (Hürriyet), Kuseyr, Fatih/1, Atatürk/1 ve Sokak, Boynuyoğun Mahallesi,, Hamzabey Çiftliği, Boynuyoğun, Boynuyoğun/6, Boynuyoğun/2, Hamzabey Çiftliği/1, Boynuyoğun/5, Boynuyoğun/19, Boynuyoğun/7, Boynuyoğun/3, Boynuyoğun/8 Boynuyoğun/15, Boynuyoğun/11 ve Boynuyoğun/24 Sokak, Kıyıgören Mahallesi, Kıyıgören, Yılmaz, 3321, 3324, 3307, 3326, Kıyıgören 8, Kıyıgören 2, 3311, Kıyıgören 13, Kıyıgören 11, 3323, Kıyıgören 7, 3302, 3310, 3316 Ve, 3309 Sokak, Yarseli Mahallesi, Yarseli, Yarseli/17, Yarseli/43, Yarseli/70, Yarseli/30, Yarseli/49, Yarseli/45, Yarseli/9, Yarseli/51, Yarseli/5, Yarseli/26, Yarseli/53, Yarseli/89, Yarseli/56, Yarseli/54, Yarseli/24, Yarseli/59, Yarseli/52 Ve, Yarseli/63 Sokak, Ziyaret Mahallesi, Ziyaret, Şahvaro Çiftliği, Ziyaret 5, Ziyaret 6, Ziyaret 11, Ziyaret 12, Ziyaret 19, Ziyaret 10, 3310, Ziyaret 17, Ziyaret 4, Ziyaret 8, 11, Ziyaret 1, Ziyaret 13 Sokak, Kansu Mahallesi, Kansu/10, Kansu/2, Kansu/1, Kansu/3, Kansu/8, Kansu/12, Kansu/4, Kansu/23, Kansu/21, Kansu/16, Kansu/6, Kansu/22, Kansu/9, Kansu/17, Kansu/24 Ve, Kansu/25 Sokak, Keskincik Mahallesi, Tüleyciye Çiftliği, Keskincik, Tüleyciye Çiftliği/2, Keskincik/4, Keskincik/100, Keskincik/2, Keskincik/42, Keskincik/61, Keskincik/102, Keskincik/78, Keskincik/75, Keskincik/112, Keskincik/65, Keskincik/37, Keskincik/74, Keskincik/86, Keskincik/72, Keskincik/21, Keskincik/68, Keskincik/113, Keskincik/73, Keskincik/48, Keskincik Çıkmazı, Keskincik/109, Keskincik/111, Keskincik/10, Keskincik/32, Keskincik/62, Keskincik/19, Keskincik/8, Keskincik/110, Tüleyciye Çiftliği/1, Keskincik/20, Keskincik/40, Keskincik/59, Kansu/24, Kansu/1, Keskincik/50, Tüleyciye Çiftliği/3, Mayadalı Mahallesi, Demirköprü Yolu Üzeri, Mayadalı, Mayadalı/12, Mayadalı/31 Mayadalı/35, Mayadalı/32, Mayadalı/29, Mayadalı/33, Mayadalı/18, Mayadalı/9, Mayadalı/11, Mayadalı/3, Mayadalı/23, Mayadalı/14, Mayadalı/17, Mayadalı/22, Mayadalı/46, Mayadalı/38, Mayadalı/37 ve Mayadalı/42 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Apaydın Mahallesi Merkez, Hasan Hüseyin, Merkez/27 ve Apaydın/6 Sokak, Bohşin Mahallesi Bohşin, Bohşin/11, Bohşin/12, Bohşin/15, Bohşin/7, Bohşin/9, Bohşin/4, Bohşin/6, Bohşin/5, Bohşin/13, Bohşin/3, Bohşin/10 ve Bohşin/16 Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Odabaşı Mahallesi Atmaca ve Tekel Sokağa 9: 30-14: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kuruyer Mahallesi Katırtepe Sokağa 10: 00-16: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Pınarbaşı, Hürriyet, İstiklal ve 2. Sokağa 9: 15-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karahüseyinli Mahallesi Biçer Beton Yoluna 8: 30-16: 30 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Konacık Mahallesi Karaçay Sokak, Tülek Mahallesi Yazı Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi Aziz Nesin, Güzel Yalı, Onur, Uğur Mumcu(Cumhuriyet), Sahil, 729, 625, 627, 809, 813, 812, 629, 631, 790, Güney, 811, 808, 815, 810, 814, 796, 623, 811/1, 811/2 ve 550 Sokağa 9: 45-17: 45 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi Uğur Mumcu (Şarkonak), 337, 544, Akdeniz, 525, 500, 536, 531, Akdeniz (Mustafa Kemal), 346, 344, 345, 373, 542, 534, 510, 526, 548, 537, 547, 533, 540, 546, 535, 543, 542/2, 549/1, 542/1, 380/1, 542/3, Şarkonak/26 ve 542/4 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Kıcı Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Bağlar Mahallesi, Vahit Altuntaş, 279, Sokak, Bahçelievler Mahallesi, 319, 320, 321, 287, Mehmet Koray Cunedioğlu, 345, 322, Şehit Yusuf Sural, Oğulcan Tuna, 475, Kardelen, 1033, 322, 320 Sokağa 9: 00-13: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: 02.10.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi - Haberler
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