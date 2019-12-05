Zümrüt Selçuk: "Yeni Türk medeni kanunu ile cinsiyete dayalı ayrımcılığı ortadan kaldıran...
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Zümrüt Selçuk: "Yeni Türk medeni kanunu ile cinsiyete dayalı ayrımcılığı ortadan kaldıran...

Katılımcılar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde düzenlenene "Kadın Hakları ve Siyasette Kadın Paneli"nde konuştu.

05.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:21
Zümrüt Selçuk:

Katılımcılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'un konuşması - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde düzenlenene "Kadın Hakları ve Siyasette Kadın Paneli"nde konuştu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Zümrüt Selçuk: "Yeni Türk medeni kanunu ile cinsiyete dayalı ayrımcılığı ortadan kaldıran...
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