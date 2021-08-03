Zorla ülkesine gönderilmek istenen Belaruslu atlet Tsimanouska Polonya'ya geliyor
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Zorla ülkesine gönderilmek istenen Belaruslu atlet Tsimanouska Polonya'ya geliyor

Zorla ülkesine gönderilmek istenen Belaruslu atlet Tsimanouska Polonya'ya geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ülkesine zorla geri gönderilmek istenen ve Polonya'dan insani vize alan Belaruslu atlet Krystina Tsimanouska, yarın Tokyo'dan direkt uçuşla Polonya'ya gelecek.

Ülkesine zorla geri gönderilmek istenen ve Polonya'dan insani vize alan Belaruslu atlet Krystina Tsimanouska, yarın Tokyo'dan direkt uçuşla Polonya'ya gelecek.

Belarus Spor Dayanışması Vakfı, ülkesini olimpiyatlarda temsil etmek için Tokyo'da bulunan ancak teknik ekibini eleştirdiği için zorla Belarus'a geri gönderilmek istenen atlet Krystina Tsimanouska'nın 4 Ağustos Çarşamba günü Polonya'ya geleceğini duyurdu. Siyasi görüşlerinden dolayı baskı gören Belaruslu sporcuları destekleyen vakfın Başkanı Aleksander Opiejkin, Tsimanouska'nın Polonya'dan insani vize aldığını, kendilerinin ise Tokyo'dan Varşova'ya uçak bileti ayarladıklarını söyledi. "Tsimanouska genç, başarı elde eden bir sporcu. Elbette kariyerini devam ettirmek isteyecektir, dolayısıyla kendini geliştirmek ve antrenman yapabilmek için yardıma ihtiyacı olacaktır" diyen Opiejkin, Tsimanouska'nın Almanya'ya da Avusturya'ya iltica başvurusunda bulunacağını belirtti.

Belaruslu yetkililer tarafından ülkesine geri gönderilmek istenen Krystina Tsimanouska, Belarus'a dönmeyi reddederek Japon yetkililerden yardım istemişti. Belaruslu yetkililerce getirildiği havaalanından polis gözetiminde bir otele yerleştirilen Tsimanouska, dün Polonya'nın Tokyo Büyükelçiliği'ne gelerek insani vize başvurusunda bulunmuştu. Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz Tsimanouska'ya istediği vizenin verileceğini bildirmiş, Belaruslu atletin uluslararası koruma ya da siyasi iltica talebinde bulunması halinde de durumu değerlendirileceklerini ifade etmişti. Polonya Kültür, Ulusal Miras ve Spor Bakanı Piotr Glinski de Polonyalı yetkililerin Krystina Tsimanouska'ya spor kariyerine devam edebilmesi için gerekli koşulları sağlamaya hazır olduklarını bildirmişti. Tsimanouska'nın eşi Arseni Zdanewicz de çocuğuyla birlikte dün Belarus'u terk ederek, Ukrayna'ya geçmişti. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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