Zonguldaklı balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı
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Zonguldaklı balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı

Zonguldaklı balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar gece yarısından sonra denize açıldı.

Zonguldak'ta hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar gece yarısından sonra denize açıldı. "Vira bismillah" diyen balıkçılar, denizde balık avına çıktı.

Zonguldak'ın Kozlu İlçe Limanı'ndan denize açılan balıkçılar yeni av sezonu için teknelerindeki arızaları giderip hazırladıkları ağları denize bıraktı. Teknelerindeki son hazırlıkları tamamlayan balıkçılar, yasağın kalktığı gece yarısından itibaren denize açıldı.

"Vira bismillah" diyerek denize açıldıklarını ve yeni sezondan umutlu olduklarını ifade eden balıkçı Çağrı Eliyazıcı, "Öncelikle yeni balık sezonun bütün balıkçı arkadaşlara hayırlı olmasını dilerim. İnşallah bu sene geçen seneye oranla daha da bereketli olacak gibi gözüküyor. Saat geldi teknelerimiz denizde onlardan gelecek müjdeli haberleri bekliyoruz. Şuan hava şartları iyi ama yarından itibaren deniz esmeye başlayacak. Önümüzdeki iki gün denize açılamayacak gibi. Ben şahsen bu sene hamsinin bol olacağını düşünüyorum. Geçen denize açıldık her yerde hamsi vardı. Geçen sene verilmiş olan yasağın faydaları bence bu. Tekrar yem fabrikalarına balık vermeye Marmara'da yasakladılar bu senede Marmara'da olacağını düşüyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldaklı balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı
Zonguldaklı balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı
Zonguldaklı balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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