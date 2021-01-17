Zonguldak'ta yedinci kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyetine 2046'ya kadar el konuldu
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Zonguldak'ta yedinci kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyetine 2046'ya kadar el konuldu

17.01.2021 00:53 | Son Güncelleme: 17.01.2021 00:56
Zonguldak'ta yedinci kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyetine 2046'ya kadar el konuldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün ehliyetine 2046 yılına kadar el konuldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün ehliyetine 2046 yılına kadar el konuldu.

Alınan bilgiye göre, 34 CYK 655 plakalı otomobilin sürücüsü U.O, Kepez Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında dur ikazına uymadı.

U.O, Ören mevkisinde benzin istasyonuna girince ekiplerce yakalandı.

Yapılan kontrolde 2,91 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün daha önce de 6 kez alkollü araç kullanırken yakalandığı tespit edildi.

Cezai işlem uygulanan sürücünün ehliyetine 2046 yılına kadar el konuldu.

Otomobil ise çekici vasıtasıyla bölgeden götürüldü.

Sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten de ceza uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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