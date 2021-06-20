Zonguldak sokaklarında sessizlik hakim

Zonguldak sokaklarında sessizlik hakim Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Zonguldak sokaklarında sessizlik hakim

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan genelge doğrultusunda dün gece 22: 00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın sabah 05: 00 itibariyle sona erecek.

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sokaklarda sessizlik hakim oldu. Vatandaşlar ise ihtiyaçlarını yürüme mesafesindeki işyerlerinden karşıladı. Kentin en işlek caddeleri olan Gazipaşa ve Cumhuriyet Caddeleri sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf olan işyerleri ise belirlenen saatlerde açılarak hizmet vermeyi sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ