Zivzik narının kış mevsiminde tüketimi artıyor

Bu ürüne Türkiye'nin 81 ilinden talep var

Yılda 2 bin ton Siirt narı satılıyor

SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde üretilen Zivzik narının kış mevsiminde tüketimi artıyor. Siirt Sebze ve Meyve Halinde Komisyoncu Emin Şen, her yıl kış aylarında kasalar halinde alınan nara büyük bir rağbetin olduğunu, özellikle aromalı ve bol sulu narlara olan rağbetten dolayı yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Zivzik narının kilogramının 1,5 ile 2,5 lira arasında değiştiğini belirten Şen, Şirvan ilçesinin Zivzik köyünde yetiştirilen narın bu bölgede üretilen en kaliteli nar olduğunu söyledi. Şen, bu narların kendine has özelliklerinin ise ince kabuğu ve aromalı tadı olduğunu ve bol sulu olan narın 6-7 ay bozulmadan özelliğini muhafaza edebildiğini ifade etti. Yılda 2 bin ton narı Siirt ve çevre illere sattığını söyleyen Şen, "Siirt'te 20 yıla yakındır toptancı halinde bu işi yapmaktayım. Mahsullerimiz Zivzik köyünden gelmektedir. Narlarımız Türkiye'nin her yerinden talep ediliyor. Özellikle çevre il ve ilçelerden Şırnak, Cizre, Batman, Kozluk, Bitlis, Van gibi yakın illerden sipariş almaktayız. Son zamanlarda siparişler arasına İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde dahil oldu. Meyvelerimizin önemli özelliklerinden birisi de doğal ve yüzde yüz organik olmasıdır. Herhangi bir zirai ilaç kullanılmadan yetiştirilen bir meyve olup, tadıyla bir şifa deposudur. Herkesin Zivzik narını yemesini tavsiye ediyorum" dedi.

Toprak evlerde muhafaza edilebiliyor

Soğuk hava deposu kullanılmadan 5-6 ay bozulmayan bir meyve olan narın köylerde toprak evlerde, toprak depolarda muhafaza edilip kurutulduğunu söyleyen Şen, "Kurutulan narlar kışın piyasaya sürülerek satışa sunuluyor. Değişik illerden gelen birçok müşterilerimiz var. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden talep oluyor. Bizler de paketleyip gönderiyoruz. Son zamanlarda artan talepler yüzümüzü güldürdü. Satışlardan çok memnunuz" diye konuştu.

"Yılda 1.5 ton nar akrabalarıma gönderiyorum"

Müşterilerden Mehmet Selim Eşin ise yılda 1,5 ton narı akrabalarına gönderdiğini söyledi. Eşin, "İki gün önce Ankara'daydım. Zivzik narı diye bir konu açıldı arkadaşlar arasında. Siirt'ten buraya kadar geliyorsun da niye nar getirmedin diye bir konu oldu. Bende bir söz verdim. Siirt'te gider gitmez size Zivzik narı göndereceğim dedim. Siirt'e has olan narı bir çok ilde bulunan dostlara hediyelik gönderiyorum. Zivzik narının dayanıklı olması isteyenlerin sayısını da arttırıyor. Narlara bahara kadar hiçbir şey olmuyor. Tadı lezzetli bir meyvedir" dedi.

Müşteri İbrahim Tutcan da nara Türkiye'nin tüm illerinden talep olduğunu söyledi. Tutcan, "Eruh'tan geliyorum. Özellikle nar almaya geliyorum. Buradan aldığımız Zivzik narını Eruh'ta piyasaya sunuyoruz. Oradan da Şırnak, Cizre ve Mardin taraflarına götürüp satıyoruz. Bu narları alan müşterilerimizin tümü memnundur. Zivzik narı Türkiye'nin her yerinden talep alıyor. Zivzik narı tanınmış bir meyvedir. Satışlardan memnunuz" ifadelerini kullandı.