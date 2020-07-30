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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u yenen Trabzonspor, kupasını aldı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u yenen Trabzonspor, kupasını aldı
30.07.2020 00:25 | Son Güncelleme: 30.07.2020 02:40

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, düzenlenen törenle kupasını aldı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan bordo-mavililer, saha içinde birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutladı.

Futbolcular ile teknik heyet, tribünde bulunan yöneticilerle karşılıklı tezahürat yaptı.

Saha kenarında düzenlenen ödül töreninde önce karşılaşmanın hakemlerine plaketleri verilirken, daha sonra madalya seremonisine geçildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyesi Nuri Akın ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın yer aldığı kupa töreninde, önce finalist Aytemiz Alanyaspor, ardından da şampiyon Trabzonspor'un teknik heyet ve futbolcularına madalyalarını aldı.

Trabzonsporlu futbolcular Jose Sosa ve Uğurcan Çakır, alandaki kürsüde bulunan kupayı alarak takım arkadaşlarının yanına götürdü. Bordo-mavililer, birlikte kaldırdıkları kupayla poz verdi.

Büyük sevinç yaşayan Trabzonsporlu oyuncular, uzun süre sahadan ayrılmadı.

Finalin en değerlisi Abdülkadir Ömür

Ziraat Türkiye Kupası finalinin en değerli oyuncusu Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür oldu.

Karşılaşmada takımının ilk golünü atan Abdülkadir Ömür, maçı takip eden basın mensuplarının oylarıyla en değerli oyuncu seçildi.

Kaynak: AA

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