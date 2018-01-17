Ziraat Odası Başkanı Karan, "Üreticinin Elinde Fındık Kalmadı.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Üreticinin elinde fındık kalmadı. 2017 için tahmin edilen rekoltenin 600 bin tonu satılmış durumda" dedi.

Bazı kesimlerin Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) elindeki ürünü ucuza almayı planladığını iddia eden Karan, yaptığı açıklama ile Eğer TMO fındık satacaksa FİSKOBİRLİK vasıtasıyla sadece tüketici endeksli ürün satmalı yada direk ihraç etmelidir ifadelerini kullandı.

Karan açıklamasının devamında, "Aralık ayı borsa verilerine göre 2017 yılı rekoltesinin yaklaşık 600 bin tonu satılmış durumda. Üreticinin elinde ürün kalmadı. Pazar gelen fındık yok denilecek kadar az. Piyasada 100 bin ton fındık var veya yok. Şu anda en büyük stok TMO'nun elinde. Buda bazı kesimlerin iştahını kabartıyor. Aldığımız duyumlara göre bu kesim TMO'nun elindeki ürünü ucuza kapmanın peşinde. TMO'nun fiyatını tavan fiyat yapalım bunun üzerinde bir fiyattan fındık almayalım, fiyat düşük kalsın ona göre TMO'daki fındığı ucuza alalım senaryosu gün yüzüne çıkmamaya başladı" şeklinde konuştu.

TMO'nun direk piyasaya fındık satmaması gerektiğinin altını çizen Karan, "Eğer TMO fındık satacaksa FİSKOBİRLİK vasıtasıyla sadece tüketici endeksli ürün satmalı yada direk ihraç etmelidir. Bunun dışında bir satışa ziraat odaları olarak karşı olduğumuzu şimdiden beyan ederiz. Kaldı ki, TMO elindeki fındığı satmak zorunda değil. Devlet üreticisini koruma ve bir fiyat istikrarı sağlanması adına bu alımı gerçekleştirdi ve yaklaşık 140 bin ton fındığı deposuna koydu. Şimdi bunu birileri para kazansın diye zararına piyasaya sunacağını düşünmek dahi istemiyoruz" dedi.

"Son olarak Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında yapılan protokolle TSK'nın fındık ihtiyacının TMO'dan karşılanacak olması bizleri son derece memnun etti" diyen Karan şöyle devam etti:

"Bunun devamının artarak gelmesini arzu ediyoruz. TMO'nun elindeki fındıktan birileri para kazanacağına, bu fındığı vatanın bekası için nöbet tutan askerimiz yesin. Ayrıca şu anda okullarda nasıl öğrencilere süt ve kuru üzüm dağıtılıyorsa fındıkta dağıtıla bilir. Bununla ilgili de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunuyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız sağlık açısından faydaları saymakla bitmeyen fındıkta tüketsin." - GİRESUN